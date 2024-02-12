Посол России в Азербайджане: Вопрос с Карабахом закрыт

"Вопрос с Карабахом закрыт. Все эти годы Россия предпринимала усилия, чтобы решить проблему Карабаха мирным путем. К сожалению, не получилось: тема эта была закрыта в сентябре силовой операцией. Россия всегда играет очень важную роль в урегулировании. Рос

"Вопрос с Карабахом закрыт. Все эти годы Россия предпринимала усилия, чтобы решить проблему Карабаха мирным путем. К сожалению, не получилось: тема эта была закрыта в сентябре силовой операцией. РФ всегда играет очень важную роль в урегулировании. Россия готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами".

Как передает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия".

"Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, - это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры. Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие", - отметил дипломат.