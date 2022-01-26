Посол: Прошлый год cтал значимым для двусторонних отношений Азербайджана и России

2021 год cтал значимым для двусторонних отношений Азербайджана и России.

2021 год cтал значимым для двусторонних отношений Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Он отметил, что тон динамике отношений задавали лидеры двух стран, которые 4 раза встретились за прошлый год. Также, проходили встречи на других уровнях: парламентских, на уровне вице-премьеров, министров иностранных дел и др.

Товарооборот между странами, согласно российской статистике, за 11 месяцев прошлого года составил 2,9 млрд долларов США. Как отметил посол, учитывая декабрь, этот показатель может возрасти до 3 млрд долларов.

Накопленный объем российских инвестиций в Азербайджан составляет 4,2 млрд.