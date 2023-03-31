Посол: Преступлениям геноцида необходимо дать правовую оценку

Преступлениям геноцида необходимо дать правовую оценку, а совершившие их должны быть наказаны.

Преступлениям геноцида необходимо дать правовую оценку, а совершившие их должны быть наказаны.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов на прошедшей в Анкаре конференции на тему "От оккупации к Победе. Карабах и Ходжалы в Университете Гази", посвященной Дню геноцида азербайджанцев.

В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Турции и Центром исследований тюркского мира при Университете Гази, приняли участие официальные лица, депутаты, представители академических кругов, неправительственных организаций, руководство университета, преподаватели и студенты, представители общественности.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов рассказал о коварном плане создания армянского государства на территории Азербайджана, о целенаправленном размещении армян на азербайджанских землях.

Посол упомянул геноциды против азербайджанцев, совершенные в 1905, 1907, 1918, 1937 годах, а также Ходжалинский геноцид, совершенный против азербайджанцев в 1992 году. Он отметил, что, хотя эти геноциды совершались в разное время, цель и сценарий были одинаковыми.

Р.Мамедов подчеркнул, что для того, чтобы эти преступления не повторялись, необходимо дать правовую оценку этим кровавым событиям, наказать виновных: "Поэтому тюркский мир должен с точностью изучить и оценить исторические факты, предпринять совместные шаги и еще больше сплотиться".