Посол: Израиль поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и признает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 22 апреля. REPORT.АZ/ "Позиция Израиля по вопросу о т.н. "геноциде армян" не изменилась, мы рассматриваем этот вопрос как трагедию".

Об этом на пресс-конференции, посвященной 67-ой годовщине создания государства Израиль, сказал посол этой страны в Азербайджане Рафаэль Харпаз, отвечая на вопрос Report по поводу призывов армян к Израилю о признании т.н. "геноцида армян".

Говоря о предстоящих в Нагорном Карабахе "парламентских выборах", намеченных на 3 мая, Р.Харпаз сказал, что и в этом вопросе позиция Израиля остается неизменной: "Если посмотреть на наш регион, то мы также находимся в конфликтной зоне. Основываясь на имеющийся у нас опыт, мы верим, что решением конфликта должно быть мирное урегулирование. Мы поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ и признаем территориальную целостность Азербайджана".