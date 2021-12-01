Посол: Новая геополитическая реальность открывает дорогу для дальнейшего процветания Азербайджана 

Посольство Казахстана в Азербайджане организовало мероприятие по случаю празднования Дня Первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Как передает Report, гостей приветствовали посол Казахстана Сержан Абдыкаримов и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Посол Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.
"Нурсултан Назарбаев является великим реформатором, который превратил Казахстан в современное государство. За 30 лет наша страна достигла значительных успехов. По его инициативе Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств", - отметил посол.
Он добавил, что "для Казахстана Азербайджана был, есть и всегда останется главным партнером на Южном Кавказе".
"Еще раз сердечно поздравляю Азербайджан с победой в Отечественной войне", - сказал посол.
Он отметил, что новая геополитическая реальность, динамичное возрождение Карабаха, открытие транспортных коммуникаций открывают дорогу для дальнейшего процветания и усиления роли Азербайджана как лидера региона: "Создание Зангезурского коридора открывает новые возможности для растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры наших стран".
Посол добавил, что Азербайджан успешно развивается, модернизирует свою экономику и что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном.
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов пожелал мира и процветания всему Казахстану и народу Казахстана. Министр выразил надежду, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном будут еще больше развиваться во всех сферах.
Мероприятие продолжилось казахскими народными танцами.