Посол: Новая геополитическая реальность открывает дорогу для дальнейшего процветания Азербайджана

Посольство Казахстана в Азербайджане организовало мероприятие по случаю празднования Дня Первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Посольство Казахстана в Азербайджане организовало мероприятие по случаю празднования Дня Первого президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Как передает Report, гостей приветствовали посол Казахстана Сержан Абдыкаримов и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Посол Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Нурсултан Назарбаев является великим реформатором, который превратил Казахстан в современное государство. За 30 лет наша страна достигла значительных успехов. По его инициативе Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств", - отметил посол.

Он добавил, что "для Казахстана Азербайджана был, есть и всегда останется главным партнером на Южном Кавказе".

"Еще раз сердечно поздравляю Азербайджан с победой в Отечественной войне", - сказал посол.

Он отметил, что новая геополитическая реальность, динамичное возрождение Карабаха, открытие транспортных коммуникаций открывают дорогу для дальнейшего процветания и усиления роли Азербайджана как лидера региона: "Создание Зангезурского коридора открывает новые возможности для растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры наших стран".

Посол добавил, что Азербайджан успешно развивается, модернизирует свою экономику и что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов пожелал мира и процветания всему Казахстану и народу Казахстана. Министр выразил надежду, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном будут еще больше развиваться во всех сферах.

Мероприятие продолжилось казахскими народными танцами.