Посол Китая: Тесно сотрудничаем с Азербайджаном в борьбе с пандемией

"2020-ый год неизбежно войдет в историю. Внезапно вспыхнувший COVID-19, свирепствуя по всему миру, приводит к катастрофе в более чем 200 странах и регионах. До сих пор общее количество зараженных превысило 3,4 миллиона, а число летальных исходов - более 240 тысяч. Борьба с эпидемией становится приоритетом для всех стран, испытывая систему и способности управления каждой из них. В то же время каждый из нас проживает эту историю и является ее свидетелем".

Об этом Report заявила посол посол КНР в Азербайджане Го Минь.

Посол напомнила, что Китай первым пострадал от пандемии COVID-19, раньше всех начал борьбу по ее профилактике и контролю. "За более чем три месяца напряженного труда, прилагая огромные усилия и самоотверженность, Китай одержал огромную поэтапную победу в борьбе с пандемией. Ведя борьбу с коронавирусом внутри страны, Китай одновременно продолжает оказывать содействие более чем 140 странам и международным организациям в предоставлении медицинских средств и направлять группы медицинских экспертов в более чем 20 стран мира; исходя из общего состояния глобального экономического развития, активно восстанавливает свою экономику, содействуя устранять торговые барьеры во избежание глубокой депрессии мировой экономики; всеми силами поддерживает Всемирную Организацию Здравоохранения играть руководящую, координирующую роль и предоставлять платформу авторитетного диалога в сфере глобального общественного здравоохранения".

В ходе борьбы с COVID-19, по словам посла, "Китай и Азербайджан поддерживают друг друга и тесно взаимодействуют на двусторонней и многосторонней плоскости, внося значительный вклад в способствование международного сотрудничества в борьбе с пандемией в защите интересов мировой безопасности и развития".

"На двустороннем уровне, правительства и народы Китая и Азербайджана боролись плечом к плечу, разными путями оказывая взаимную поддержку: лидеры двух стран направили друг другу письма соболезнования, был проведен обмен опытом по профилактике и контролю пандемии, предоставлена взаимная материальная помощь и тд., что демонстрирует высокий уровень политического взаимодоверия, глубокую традиционную дружбу и общую концепцию развития между двумя странами. На международной арене, Азербайджан сообща с Китаем поддерживает принцип мультилатерализма и активно участвует в международном сотрудничестве в борьбе с COVID-19".

Го Минь напомнила, что Азербайджан оказал ВОЗ финансовую помощь в размере 5 миллионов долларов США, передал противоэпидемические средства Ирану, Грузии и другим странам, выразил поддержку, уважение и почтение народам Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России и другим, где широко распространился COVID-19, в виде проявления видеопроекции флагов этих государств на здании Центра Гейдара Алиева - одним из памятников мировой архитектуры. 10-го апреля по инициативе и под председательством Президента Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции, на котором были обсуждены меры по борьбе с COVID-19 Гендиректором ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус и лидерами Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Венгрии. Также, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения, 4- го мая была проведена видеоконференция Контактной группы NAM на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященная борьбе с коронавирусом.

"Вышеупомянутые меры ярко отражают ответственность Азербайджана, как лидирующей страны на Южном Кавказу, и Китай это высоко ценит", - заявила посол Китая.

"Если объединиться, то нет препятствий и трудностей, которые нельзя преодолеть. Сплоченное сотрудничество - самое мощное оружие международного сообщества для победы над эпидемией COVID- 19. Китай готов под руководством и координацией ВОЗ тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе с Азербайджаном, и впредь делиться китайской мудростью и китайскими проектами в борьбе с COVID-19 в защите жизненной безопасности и здоровья людей во всем мире и продвижении дальнейшего развития глобального общественного здравоохранения. И в заключение я хотела бы пожелать, чтобы братский азербайджанский народ под твердым руководством Президента Ильхама Алиева в самые кратчайшие сроки одержал победу над коронавирусом и добился социально-экономического процветания", - заявила посол Китая.