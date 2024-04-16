Посол Италии: На долю пищепрома приходится 35% товарооборота между Италией и Азербайджаном

Доля продуктов питания в общем объеме товарооборота между Италией и Азербайджаном на сегодняшний день превышает 35%.

Доля продуктов питания в общем объеме товарооборота между Италией и Азербайджаном на сегодняшний день превышает 35%.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури заявил на пресс-конференции, посвященной запланированным мероприятиям Итальянского торгового агентства (ИТА) на весну-лето 2024 года.

По словам посла, данный показатель свидетельствует о результативности мероприятий, проводимых посольством Италии и агентством ИТА в Азербайджане.

"Для итальянцев пищевая промышленности это также возможность продемонстрировать свою богатую культуру. Мы проводим мероприятия в разных уголках мира, чтобы ознакомить людей с нашей культурой. Культура Азербайджана и Италии имеет много сходств, и мы хотим, чтобы наше сотрудничество в сфере пищепрома все больше укреплялось", - сказал посол.