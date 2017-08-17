Посол Индонезии: Азербайджан - братская для нас страна - ФОТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Баку по случаю 72-й годовщины провозглашения независимости Индонезии в резиденции индонезийского посла в Азербайджане состоялось церемония поднятия государственного флага этой страны.

Как сообщает Report, в начале мероприятия прозвучал государственный гимн Индонезии.

Выступивший далее посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани рассказал о борьбе индонезийского народа за свою свободу, а также о важности независимости и сохранения единства для страны.

По его словам, Азербайджан является братской страной для Индонезии и это честь проводить подобное мероприятие в азербайджанской столице.

Говоря о двусторонних отношениях посол подчеркнул, что данные отношения развиваются из года в год.

Х. Б. Фанани также рассказал об ожидающихся визитах на высоком уровне в этом году, выразив надежду, что в текущем году они будут реализованы.

Дипломат напомнил, что в Баку вскоре должен состояться фестиваль культуры Индонезии. Он сообщил, что вчера прошла встреча с председателем Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана, вице-премьером Али Гасановым, в рамках которого была достигнута договоренность об участии азербайджанских беженцев в данном фестивале.

В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей соревнований, организованных посольством Индонезии, а также студентов Азербайджанского университета языков, изучающих индонезийский язык.