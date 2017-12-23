Посол Индии обозначил приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном

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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "У Азербайджана и Индии сложилось крепкое сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН. Мы сотрудничаем по ряду сфер представляющих взаимный интерес".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Он отметил, что Индия и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене. Так, Индия поддержала Азербайджан в вопросе включения музыкального инструмента каманчи и традиции приготовления долмы в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Говоря об основных приоритетах сотрудничества, посол отметил важность развития физической связи между странами путем реализации различных транспортных проектов.

По его мнению, отсутствие прямой связи между между Азербайджаном и Индией является препятствием для развития взаимной торговли.

Посол Индии также подчеркнул важность создания совместных предприятий, а также выразил намерение продолжать развивать сотрудничество в сфере культуры.

"Азербайджан эти 25 лет развился с большой скоростью. Наша дружба, наше сотрудничество растет, однако наш потенциал еще выше", - заявил С. Рана.

По его словам, в следующем году планируется очередные межмидовские консультации между Азербайджаном и Индией, заседание межправкомиссии, и официальные визиты.