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Посол Германии в Азербайджане почтил память жертв Холокоста

Посол Германии в Азербайджане почтил память жертв Холокоста "Сегодня 76 лет назад концлагерь Освенцим был освобожден Красной Армией. Бесчеловечная машина убийства и жестокости, которой управляли немцы, подошла к концу"
Внешняя политика
27 января 2021 г. 11:26
Посол Германии в Азербайджане почтил память жертв Холокоста
Вольфганг Маниг

"Сегодня 76 лет назад концлагерь Освенцим был освобожден Красной Армией. Бесчеловечная машина убийства и жестокости, которой управляли немцы, подошла к концу".

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг написал на своей странице в Twitter.

"Мы вспоминаем смерти, жертвы, страдания, пропавшие поколения сегодняшнего дня, зная, что мы никогда не сможем сделать достаточно и избавимся от вины лишь ненадолго. Сегодняшний урок, если таковой имеется, может быть таким: давайте будем людьми, давайте будем бдительными", - написал он.

27 января отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была принята на международном уровне в 2006 году. 27 января 1945 года советскими войсками был освобождён Освенцим, или Аушвиц – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, на территории которых в 1941—1945 годах были убиты около 1,4 миллиона человек.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Holokost qurbanlarının xatirəsini yad edib
Версия на английском языке German envoy to Azerbaijan honors memory of Holocaust victims

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