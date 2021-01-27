Посол Германии в Азербайджане почтил память жертв Холокоста

"Сегодня 76 лет назад концлагерь Освенцим был освобожден Красной Армией. Бесчеловечная машина убийства и жестокости, которой управляли немцы, подошла к концу"

"Сегодня 76 лет назад концлагерь Освенцим был освобожден Красной Армией. Бесчеловечная машина убийства и жестокости, которой управляли немцы, подошла к концу".

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг написал на своей странице в Twitter.

"Мы вспоминаем смерти, жертвы, страдания, пропавшие поколения сегодняшнего дня, зная, что мы никогда не сможем сделать достаточно и избавимся от вины лишь ненадолго. Сегодняшний урок, если таковой имеется, может быть таким: давайте будем людьми, давайте будем бдительными", - написал он.

27 января отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была принята на международном уровне в 2006 году. 27 января 1945 года советскими войсками был освобождён Освенцим, или Аушвиц – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, на территории которых в 1941—1945 годах были убиты около 1,4 миллиона человек.