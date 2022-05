Посол Германии побывал в Шуше

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг побывал в Шуше.

Как сообщает Report, об этом В. Маниг написал на своей странице в Twitter.

"Провели обсуждения с председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшаном Рзаевым возвращения всех ВПЛ и беженцев вне зависимости от их этнической принадлежности - за мир и примирение", - написал посол Германии в Twitter.