Almaniya səfiri Şuşada səfərdədir

Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Volfqanq Maniq işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində səfərdədir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə diplomat tviterdə yazıb.

“Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevlə etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün məcburi köçkünlərin və qaçqınların sülh və barışıq naminə geri qaytarılmasını müzakirə etdik”, - səfir qeyd edib.