Посол: Азербайджан - самый важный экономический партнер Германии на Южном Кавказе

Германия стремится к расширению диалога с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Азербайджан для нас является самым важным экономическим партнером на Южном Кавказе. Азербайджан отдает предпочтение Германии, как партнеру в сфере модернизации. Мы можем предложить очень много: к примеру, сотрудничество в сфере восстанавливаемых источников энергии и профессиональном образовании", - сказал посол в своем видеообращении.

Дипломат подчеркнул, что неоднократно бывал в Азербайджане и ранее в ходе служебных поездок и что динамичное развитие Азербайджана "просто изумительное".

"Баку - уже не город черной нефти, а молодой и стремящийся к прогрессу мегаполис", - отметил В.Маниг.

Говоря о гуманитарных связях дипломат отметил, что сегодня 1,4 тысяч азербайджанских студентов получают высшее образование в германских вузах.

"Конечно, наряду с этим мы стремимся к расширению наших политических связей. Мы намерены интенсифицировать наш диалог во всех сферах. Я рад тому, что нахожусь здесь и буду работать на развитие германо-азербайджанских связей", - сказал дипломат.