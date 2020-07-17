О нас
Report Georgia

Посол Франции: С нетерпением ждем продолжения работы с новым главой МИД

Посол Франции: С нетерпением ждем продолжения работы с новым главой МИД Посол Франции Захари Гросс поздравил  Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана
Внешняя политика
17 июля 2020 г. 09:23
Посол Франции: С нетерпением ждем продолжения работы с новым главой МИД
Захари Гросс

Посол Франции Захари Гросс поздравил  Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана, сообщает Report. 

"Поздравляем Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел. Уважаемый, хладнокровный и эффективный лидер. Он проделал большую работу по модернизации образовательной системы в Азербайджане. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с ним на его новой должности", - написал посол Франции Захари Гросс на своей странице в Twitter.

Накануне распоряжением главы государства Джейхун Байрамов был освобожден от должности министра образования и назначен на должность главы МИД. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
16 июля 2020 г. 22:57
Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России
Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России
16 июля 2020 г. 18:12
Президент недоволен деятельностью МИДа: Я не мог найти министра
Президент недоволен деятельностью МИДа: Я не мог найти министра
16 июля 2020 г. 06:35
МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам
МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к переговорам
16 июля 2020 г. 01:55
Посол Франции вызван в МИД Азербайджана
Посол Франции вызван в МИД Азербайджана
15 июля 2020 г. 16:29
Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана
Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана
15 июля 2020 г. 15:58
Глава Совфеда: Россия встревожена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Глава Совфеда: Россия встревожена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
15 июля 2020 г. 14:54
В Москве прошла акция в поддержку Азербайджанской армии
ФотоВ Москве прошла акция в поддержку Азербайджанской армии
15 июля 2020 г. 13:52
Посол Турции: Мы рядом с Азербайджаном при любых обстоятельствах
Посол Турции: Мы рядом с Азербайджаном при любых обстоятельствах
15 июля 2020 г. 12:41
МИД поблагодарил Италию за поддержку территориальной целостности Азербайджана             
МИД поблагодарил Италию за поддержку территориальной целостности Азербайджана             
14 июля 2020 г. 23:40

Последние новости

09:52
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.07.2020) Финансы
09:51
Мощное цунами угрожает Папуа-Новой Гвинее Другие страны
09:48
Филиппины разрешат с августа въезд иностранцам с действующими визами Туризм
09:47
Завтра на улицах Баку проведут дезинфекционные работы Здравоохранение
09:36
Европейское агентство по авиабезопасности предупредило об опасности полетов над Ираном Инфраструктура
09:29
ВОЗ назвала число больных коронавирусом в мире Другие страны
09:23
Посол Франции: С нетерпением ждем продолжения работы с новым главой МИД Внешняя политика
08:45
ДТП в столице, есть пострадавший Происшествия
08:25
В США ставка по ипотеке впервые в истории упала ниже 3% Финансы
08:05
США могут внести TikTok в черный список ИКТ
07:59
Стало известно, сколько трофеев принес Зидан "Реалу" Футбол
07:37
Названа дата авиарейса Баку-Москва Туризм
07:28
Минобороны: Армения потеряла до сотни военнослужащих Нагорно-карабахский конфликт
05:06
Зидан поделился впечатлениями от чемпионского титула Футбол
04:16
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек Другие страны
Вся новостная лента