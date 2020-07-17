Посол Франции: С нетерпением ждем продолжения работы с новым главой МИД

Посол Франции Захари Гросс поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана

Посол Франции Захари Гросс поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджана, сообщает Report.

"Поздравляем Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел. Уважаемый, хладнокровный и эффективный лидер. Он проделал большую работу по модернизации образовательной системы в Азербайджане. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с ним на его новой должности", - написал посол Франции Захари Гросс на своей странице в Twitter.

Накануне распоряжением главы государства Джейхун Байрамов был освобожден от должности министра образования и назначен на должность главы МИД.