Посол ЕС: Саммит Восточного партнерства определит приоритеты на ближайшие годы

Саммит Восточного партнерства, который состоится в декабре, определит приоритеты дальнейшего сотрудничества ЕС со странами-партнерами на ближайшие годы.

Саммит Восточного партнерства, который состоится в декабре, определит приоритеты дальнейшего сотрудничества ЕС со странами-партнерами на ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил новоназначенный глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко.

По словам посла, в ходе мероприятия на высшем уровне будут установлены приоритеты дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере окружающей среды, зеленой трансформации, цифровой трансформации, устойчивой экономики и др.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.