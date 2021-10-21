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Посол ЕС: Саммит Восточного партнерства определит приоритеты на ближайшие годы

Посол ЕС: Саммит Восточного партнерства определит приоритеты на ближайшие годы Саммит Восточного партнерства, который состоится в декабре, определит приоритеты дальнейшего сотрудничества ЕС со странами-партнерами на ближайшие годы.
Внешняя политика
21 октября 2021 г. 16:44
Посол ЕС: Саммит Восточного партнерства определит приоритеты на ближайшие годы

Саммит Восточного партнерства, который состоится в декабре, определит приоритеты дальнейшего сотрудничества ЕС со странами-партнерами на ближайшие годы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил новоназначенный глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко.

По словам посла, в ходе мероприятия на высшем уровне будут установлены приоритеты дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере окружающей среды, зеленой трансформации, цифровой трансформации, устойчивой экономики и др.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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Версия на английском языке EU Ambassador: EaP Summit to determine future priorities
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: "Şərq Tərəfdaşlığı zirvə görüşü yaxın illər üçün prioritetləri müəyyən edəcək"

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