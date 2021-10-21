Посол ЕС: Поддерживаем Азербайджан в борьбе с пандемией

Европейский союз поддерживает Азербайджан в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Европейский союз поддерживает Азербайджан в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко на церемонии закрытия фотовыставки "Европейский Союз для Азербайджана" (EU4Azerbaijan) в Баку.

Посол отметил, что Европейский союз является одним из сторонников международной платформы COVAX по справедливому доступу к вакцинам против COVID-19.

П. Михалко добавил, что в рамках мер борьбы с пандемией при поддержке ЕС в Азербайджане были проведены тренинги для медработников.