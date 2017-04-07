Посол: Число азербайджанских туристов в Украине из года в год растет

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Количество азербайджанских туристов в Украине из года в год увеличивается, в том числе и в Трускавце.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко на презентации туристического потенциала украинского курортного города Трускавец.

"В Трускавце есть "большая трудность", как и в Азербайджане – это "испытание" едой гостей и туристов. Это нас объединяет", - заявил А. Мищенко.

Он отметил, что украинская сторона ценит поддержку Азербайджана, особенно в трудное время для Украины. "Вопрос территориальной целостности для нас важен", - подчеркнул он.

По его словам, недавняя встреча глав представительств ГУАМ показала это. "Члены ГУАМ объединяются, чтобы решать ряд общих вопросов и противодействовать вызовам, в том числе и экономическим", - отметил дипломат.

По его словам, страны ГУАМ уже накопили позитивный опыт в транспортном сообщении. "Маршрут Шелкового пути через Азербайджан и Украину является альтернативой маршруту через Казахстан, Каспий и дальше через Черное море", - сказал А. Мищенко.