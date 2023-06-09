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Посол: Благодарны Азербайджану за помощь Украине

Посол: Благодарны Азербайджану за помощь Украине Украина благодарна Азербайджану за помощь.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 17:22
Посол: Благодарны Азербайджану за помощь Украине

Украина благодарна Азербайджану за помощь.

Как сообщает Report, об этом посол этой страны в Азербайджане Владислав Каневский заявил журналистам, комментируя отправку очередной партии гуманитарной помощи в Украину.

По словам дипломата, в результате подрыва Каховской ГЭС под водой остались ряд городов и населенных пунктов Украины, и сегодня там проводятся спасательные работы.

"Мы очень признательны Азербайджану за то, что в очередной раз ощущаем вашу помощь", - сказал посол, отметив, что отправленная сегодня из Баку гуманитарная помощь будет доставлена в зону бедствия.

Помимо этого, Азербайджан также предоставил 20 тон топлива, которое будет использовано для осуществления спасательных операций.

"Это показатель дружбы между нашими странами. Слава Азербайджану, слава Украине!", - сказал Каневский.

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Версия на английском языке Ukraine ambassador thanks Azerbaijan for sending aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ukrayna köməyə görə Azərbaycana minnətdardır”

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