Посол: Беларусь ценит проверенное временем стратегическое сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Баку отметили 25-ю годовщину Дня независимости Беларуси.

Как сообщает Report, в связи с этим был организован официальный прием, на котором участвовали дипломаты, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели.

Выступивший на мероприятии посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович рассказал об истории страны и пройденном после обретения независимости пути. Он отметил, что за этот короткий исторический период Беларусь смогла укрепить государственность, обеспечить экономическое развитие.

Г.Ахрамович добавил, что Беларусь проводит независимую внешнюю политику, а столица Минск стала платформой для урегулирования ряда конфликтов: "Беларусь ценит проверенное временем стратегическое сотрудничество с Азербайджаном, основывающееся на взаимном доверии и взаимной выгоде".

В свою очередь вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов поздравил от имени азербайджанского правительства посла и беларусский народ с национальным праздником. Вице-премьер выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами. Он также подчеркнул высокий доверительный уровень между лидерами двух стран: "Мы дорожим отношениями с Беларусью. Хочу особо отметить, что Беларусь всегда поддерживала и всегда отличалась справедливой позицией по отношению к вопросу территориальной целостности Азербайджана. Мы этого никогда не забудем".

Говоря об экономическом сотрудничестве, Я.Эюбов сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 30% по сравнению с 2014 годом: "Более 240 предприятий участвуют в торговых связях Азербайджана и Беларуси. У наших стран есть хороший потенциал".