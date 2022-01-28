Посол Азербайджана встретился со спикером палаты общин Великобритании

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов встретился со спикером палаты общин Великобритании Линдси Хойлом

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов встретился со спикером палаты общин Великобритании Линдси Хойлом.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Для меня большая честь встретиться со спикером палаты общин Великобритании Линдси Хойлом. Высоко оцениваю поддержку спикером прочного партнерства между Азербайджаном и Великобританией и его видение глобальных вопросов. Рад видеть флаг Азербайджана, поднятый перед парламентом Великобритании!", - говорится в публикации посла.