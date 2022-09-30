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Посол Азербайджана встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии

Посол Азербайджана встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии Посол Азербайджана в Латвии Элнур Солтанов встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом.
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 11:25
Посол Азербайджана встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии

Посол Азербайджана в Латвии Элнур Солтанов встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом.

Как передает Report, об этом сообщает посол в Twitter.

"Рад встрече с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом. Мы обсудили возможности расширения азербайджано-латвийского сотрудничества в сфере управления границами, пограничного контроля и других вопросах, представляющих взаимный интерес",- отметил он.

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