Посол Азербайджана встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии

Посол Азербайджана в Латвии Элнур Солтанов встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом.

Как передает Report, об этом сообщает посол в Twitter.

"Рад встрече с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом. Мы обсудили возможности расширения азербайджано-латвийского сотрудничества в сфере управления границами, пограничного контроля и других вопросах, представляющих взаимный интерес",- отметил он.