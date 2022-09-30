Посол Азербайджана встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии
Посол Азербайджана встретился с начальником Государственной пограничной охраны ЛатвииПосол Азербайджана в Латвии Элнур Солтанов встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом.
Посол Азербайджана в Латвии Элнур Солтанов встретился с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом.
Как передает Report, об этом сообщает посол в Twitter.
"Рад встрече с начальником Государственной пограничной охраны Латвии генералом Гунтисом Пуятсом. Мы обсудили возможности расширения азербайджано-латвийского сотрудничества в сфере управления границами, пограничного контроля и других вопросах, представляющих взаимный интерес",- отметил он.
Delighted to meet with General Guntis Pujāts, Head of the State Border Guard of .