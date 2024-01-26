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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Панаме с резиденцией в Мехико Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту этой страны Лаурентино Кортизо Коэну.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 23:19
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Панаме с резиденцией в Мехико Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту этой страны Лаурентино Кортизо Коэну.

Об этом Report сообщили в азербайджанском посольстве в Мексике.

На церемонии в президентском дворце в столице Панамы М.Талыбов сначала передал президенту Лаурентино Кортизо искренние приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Выразив благодарность, панамский лидер также попросил передать его глубочайшее почтение и наилучшие пожелания президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы президента Л.Кортизо с азербайджанским послом было отмечено, что между Азербайджаном и Панамой налажены постоянные контакты, плодотворный диалог и взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе Движения неприсоединения.

Панамский лидер отметил, что возглавляемое им правительство заинтересовано в дальнейшем укреплении связей дружбы и сотрудничества с Азербайджаном, и пожелал успехов послу М.Талыбову в его дальнейшей деятельности в этом направлении.

После церемонии министр иностранных дел Панамы Джанайна Тевани и посол Мамед Талыбов провели двустороннюю встречу, на которой состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPanama prezidenti Azərbaycan səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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