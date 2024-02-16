Посол Азербайджана обсудил с президентом Кении подготовку к COP29

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с президентом этой страны Уильямом Руто.

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с президентом этой страны Уильямом Руто.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

Гаджиев отметил, что Азербайджан и Кения отмечают в этом году 20-летие дипломатических отношений.

"С нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего партнерства. Изменение климата, безусловно, станет одним из ключевых направлений сотрудничества, поскольку в конце этого года Азербайджан примет у себя COP29", - отметил Гаджиев.

Президент Кении также поделился публикацией о встрече с азербайджанским послом, и подчеркнул намерение своей страны и далее укреплять сотрудничество с Азербайджаном.

"Столица Азербайджана город Баку готовится принять COP29 в конце этого года, Кения в свою очередь продолжит излагать позицию Африканского континента в вопросах изменения климата, как экзистенциальной угрозы человечеству. Мы также продолжим призывать к глобальным коллективным действиям по преодолению последствий изменения климата", - написал Руто в соцсети "Х".