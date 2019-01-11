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    Посол Азербайджана принял участие в традиционной встрече в МИД России

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 11 января в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака. 

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ, во встрече принимал участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

    В ходе встречи были подведены итоги проделанной в 2018 году работы по углублению многостороннего взаимодействия в формате Содружества, намечены приоритеты и ключевые задачи в СНГ на ближайший год под председательством Туркменистана с акцентом на укрепление внешнеполитической координации.

    Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

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