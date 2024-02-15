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Посол Азербайджана передал МИД правительства "Талибан" письмо об открытии посольства в Кабуле

Посол Азербайджана передал МИД правительства "Талибан" письмо об открытии посольства в Кабуле Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов передал министерству иностранных дел правительства "Талибан" официальное письмо об открытии посольства в Кабуле. 
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 12:07
Посол Азербайджана передал МИД правительства Талибан письмо об открытии посольства в Кабуле

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов передал министерству иностранных дел правительства "Талибан" официальное письмо об открытии посольства в Кабуле.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь ведомства Абдул Кахар Балхи написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, посол Азербайджана Ильхам Мамедов встретился в Кабуле с министром иностранных дел правительства "Талибан" Амиром Ханом Муттаки.

В ходе встречи дипломат представил Муттаки официальное письмо об открытии посольства Азербайджана в Кабуле.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 июля 2021 года Ильхам Мамедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Афганистане.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador of Azerbaijan meets with Minister of Foreign Affairs of Afghanistan in Kabul
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfirliyinin açılması ilə bağlı rəsmi məktub Əfqanıstan XİN-ə təqdim olunub

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