Посол Азербайджана передал МИД правительства "Талибан" письмо об открытии посольства в Кабуле

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов передал министерству иностранных дел правительства "Талибан" официальное письмо об открытии посольства в Кабуле.

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов передал министерству иностранных дел правительства "Талибан" официальное письмо об открытии посольства в Кабуле.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь ведомства Абдул Кахар Балхи написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, посол Азербайджана Ильхам Мамедов встретился в Кабуле с министром иностранных дел правительства "Талибан" Амиром Ханом Муттаки.

В ходе встречи дипломат представил Муттаки официальное письмо об открытии посольства Азербайджана в Кабуле.