Посол: Азербайджан в трудные времена демонстрирует солидарность с США

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Я получаю сообщения с соболезнованиями от официальных лиц Азербайджана в связи с убийством вчера людей во время фестиваля в Лас-Вегасе. Президент Ильхам Алиев, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров выразили соболезнования США".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

"Это является показателем солидарности Азербайджана с США в такое трудное время. Мы видим это, и я передаю такие сообщения в Вашингтон", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что события в Лас-Вегасе - это большая трагедия: "Надеюсь, что раненые скоро выздоровеют. Это страшное событие, но мы и после всего этого должны найти в себе силы встать на ноги и продолжать жить".