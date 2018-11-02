Посол: Азербайджан - крупнейший торгово-экономический партнер Австрии на Южном Кавказе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Австрии в Азербайджане Аксель Вехом, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

- Как вы оцениваете уровень азербайджано-австрийского сотрудничества?

- У Австрии и Азербайджана - хорошие отношения. Мы имеем много общих интересов, и успешно сотрудничаем как на двусторонней основе, так и на международной арене. В частности, в рамках ООН успешно работаем по вопросу разоружения. Азербайджан, безусловно, играет свою роль в регионе. Это касается двух-, трехсторонних форматов ее сотрудничества с Турцией, Ираном и Россией. Таким образом, страна играет роль модератора в регионе. К примеру, так было в случае с кризисом отношений между Турцией и Россией после того, как на территории Турции был сбит российский Су-24.

- Какие сферы этих отношений являются приоритетными?

- Главным пунктом наших двусторонних отношений является энергетический сектор. В свое время у нас был большой интерес к проекту газопровода "Набукко", который не был реализован. Наше сотрудничество в энергетике - это не только азербайджано-австрийские отношения, это в свою очередь отношения Азербайджана с ЕС. Азербайджан обладает самой большой экономикой на Южном Кавказе. И сегодня есть большой потенциал в наших экономических связях, хотя это по большей части зависит от цен на нефть, так как основную часть нашего товарооборота составляют поставки нефти.

- Экономическое сотрудничество является крайне важной частью азербайджано- австрийских отношений. Главным ее пунктом является энергетика. В каких еще сферах страны активно сотрудничают?

- Одна из сфер, в которую мы активно вовлечены в Азербайджане - это туризм. Кроме того, мы тесно сотрудничаем в сфере транспорта. Так, мы работаем в рамках проекта Шелкового пути, а также над усовершенствованием железнодорожной системы Азербайджана и налаживания транспортного коридора из Европы в Китай. Хочу отметить, что Азербайджан является крупнейшим торгово- экономическим партнером Австрии в регионе Южного Кавказа. Так, наш торговый оборот за 2017-ый год составил порядка 422 миллионов евро, из которых 362 миллиона приходится на импорт Австрии.

- Австрийские компании успешно реализуют проекты в Азербайджане в сфере архитектуры и строительства. Выросло ли их количество и есть ли новые проекты, в которых участвуют или могут участвовать австрийские компании?

- Последние два года с экономической точки зрения были достаточно сложными для Азербайджана, что также отразилось на нашем сотрудничестве. По этой причине мы не заключали новых контрактов. Но и тогда австрийские компании остались работать в Азербайджане, хоть и со старыми или сокращенными контрактами. Но сейчас все налаживается, заключаются новые контракты. К примеру, одна из австрийских компаний подключилась к реставрационным работам в "Старом городе". На данный момент в Азербайджане работают 40 компаний с австрийским капиталом.

- Заинтересованы ли австрийские компании в инвестировании в Азербайджан? Больше всего в какие сферы?

- Безусловно, австрийские компании заинтересованы в Азербайджане. Они подписывают долгосрочные контракты в Азербайджане. И не нацелены на получение быстрой выгоды, а видят здесь долгосрочную перспективу. Самые привлекательные для них сферы - это туризм, строительство и транспортный сектор. В целом, Австрия очень заинтересована в региональных проектах Азербайджана. Один из них – "Южный газовый коридор". Австрия, как член ЕС, заинтересована в диверсификации источников энергопоставок.

- Азербайджан наращивает свой туристический потенциал. Интересен ли Азербайджан австрийским туристам? Как мы можем сделать его более интересным для них?

- Сейчас Азербайджан больше нацелен на рынок стран Персидского залива, чем на европейский. Помимо этого, развивается конференц-туризм, имеется большое количество пятизвездочных отелей. Но австрийские туристы больше предпочитают туризм для среднего класса и в данном случае туроператоры Австрии предлагают клиентам туры по всем странам Южного Кавказа. Вместе с тем, Азербайджан имеет большой потенциал для привлечения большего числа австрийских туристов.

- Как вы знаете, Азербайджан столкнулся с агрессией со стороны Армении, в результате чего были оккупированы 20% территорий Азербайджана, имеется более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Как Австрия может способствовать процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- Имеется ряд механизмов, таких как ОБСЕ, в рамках которого и мы сотрудничаем по данному вопросу. Конечно же, мы принципиально выступаем за мирное урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Австрия не вовлечена в процесс урегулирования напрямую. Как вы помните, Австрия председательствовала в ОБСЕ, и мы имели другую роль, должны были заниматься модерацией, не занимая определенную сторону. Но, конечно, мы имеем свой голос как в ОБСЕ, так и в ЕС.

- Господин посол, вы завершаете свою дипломатическую миссию в Азербайджане. Что вам больше всего запомнилось в ходе пребывания в нашей стране?

- Думаю, для меня самым запоминающимся за время моей работы в Баку были два года экономических сложностей. Но тем не менее, Азербайджан очень привлекательная страна с точки зрения экономики. Если бы не было того кризиса, то мы достигли бы еще большего. Плюс ко всему, думаю, что мы могли бы также сделать больше в сфере культурного сотрудничества.