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Посол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе

Посол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе Сегодня независимые Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе, стабильными, влиятельными странами в мировом масштабе.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 17:41
Посол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе

Сегодня независимые Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе, стабильными, влиятельными странами в мировом масштабе.

Об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на мероприятии, посвященном дням независимости обеих стран, организованном в общественном колледже Марнеули, сообщает грузинское бюро Report.

Он отметил, что празднование 28 мая - Дня независимости Азербайджана в Грузии носит символический характер: “Первая декларация независимости Азербайджана была принята в 1918 году именно в Тбилиси. У основателей Азербайджанской Демократической Республики были связи с городом Тбилиси. Как вам известно, бывший председатель парламента Алимарданбек Топчубашев родился в Тбилиси. В то же время первый премьер-министр Фатали хан Хойский переехал в Грузию, был убит армянскими дашнаками в Тбилиси в 1920 году и похоронен в пантеоне выдающихся азербайджанцев в Ботаническом саду. Азербайджанское государство и народ с большим уважением помнят основателей республики, в наших сердцах живет их память”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “Azərbaycan və Gürcüstan dünya miqyasında nüfuzlu ölkələrdir”

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