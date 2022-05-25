Посол: Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе

Сегодня независимые Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе, стабильными, влиятельными странами в мировом масштабе.

Сегодня независимые Азербайджан и Грузия являются гарантом мира и стабильности на Южном Кавказе, стабильными, влиятельными странами в мировом масштабе.

Об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на мероприятии, посвященном дням независимости обеих стран, организованном в общественном колледже Марнеули, сообщает грузинское бюро Report.

Он отметил, что празднование 28 мая - Дня независимости Азербайджана в Грузии носит символический характер: “Первая декларация независимости Азербайджана была принята в 1918 году именно в Тбилиси. У основателей Азербайджанской Демократической Республики были связи с городом Тбилиси. Как вам известно, бывший председатель парламента Алимарданбек Топчубашев родился в Тбилиси. В то же время первый премьер-министр Фатали хан Хойский переехал в Грузию, был убит армянскими дашнаками в Тбилиси в 1920 году и похоронен в пантеоне выдающихся азербайджанцев в Ботаническом саду. Азербайджанское государство и народ с большим уважением помнят основателей республики, в наших сердцах живет их память”.