Посол: Анар Гасанов был безответственным и далеким от профессионализма сотрудником

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ "Бывший сотрудник посольства Азербайджана в Австралии Анар Гасанов был безответственным и далеким от профессионализма и этических норм поведения сотрудником".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Австралии Ровшан Джамшидов.

Посол отметил, что в период деятельности А.Гасанов допустил грубые служебные недочеты: "Он доказал, что непригоден к дипломатической службе. Несмотря на неоднократную разъяснительную работу с ним, это никаких результатов не дало. Он мечтал о повышении, но учитывая отсутствие каких-либо профессиональных особенностей, я воспрепятствовал этому.

Учитывая серьезные упущения и безответственное отношение за время деятельности Анара Гасанова, я поднял вопрос перед руководством МИД об его отзыве из долгосрочной командировки. На этом основании было принято решение об освобождении его от занимаемой должности. Неслучайно, что за 7 лет дипломатической службы он поднялся всего лишь на одну ступень - до должности 3-го секретаря, в то время как 37-летние дипломаты в настоящее время занимают должности заведующих отделом, начальников управления в министерстве, послов за рубежом и т.д. То, что он не смог продвинуться по карьерной лестнице является следствием низкого уровня личностных, профессиональных качеств и мировоззрения. Осознав, что он не пригоден к дипломатической службе, А.Гасанов в качестве последнего средства прибегнул к клевете и пытается этим завуалировать причины дипломатического несоответствия. Вам не кажется странным, что до посольства Австралии он по тем же самым причинам был отозван из посольства Азербайджана в Румынии спустя 11 месяцев долгосрочной командировки. Сейчас я сожалею, что мы дали возможность такому человеку проявить себя в посольстве.

Могу с уверенностью сказать, что лица, допустившие недочеты в служебной деятельности, будут освобождаться от занимаемых должностей в системе МИД".

Посол отметил, что информация, переданная А.Гасановым в СМИ, является ложью и клеветой.