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Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении

Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении Интервью посла Бангладеш в Турции Аманула Хага анкаринскому бюро Report:
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 16:06
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении

Интервью посла Бангладеш в Турции Аманула Хага анкаринскому бюро Report:

- Азербайджан и Бангладеш сотрудничают в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Какие сферы вы считаете перспективными для развития сотрудничества между странами?

- Вы правильно отметили, что Бангладеш сотрудничает с Азербайджаном в рамках ООН и ОИС. Также обе страны являются членами Движения неприсоединения. Бангладеш признал независимость Азербайджан 30 декабря 1991 года и с 26 февраля 1992 года установил с ним дипломатические отношения. В настоящее время обе страны сотрудничают в рамках различных структур ООН, в также в ОИС.

Бангладеш последовательно продолжает свои международные отношения на основе принципа "Дружба со всеми, никакой вражды". Наши отношения с Азербайджаном не являются исключением из этого принципа. Имеется много возможностей для нашей совместной работы в сфере бизнеса, инвестиций и экономического сотрудничества.

- Обе страны также являются частью исламской культуры...

- Принадлежность к исламской культуре, общие исламские ценности учат нас культуре мира, терпимости и гармонии. Считаю, что, сосредоточившись на этом сходстве, мы можем еще больше расширить и укрепить существующие двусторонние отношения.

- Азербайджан вернул оккупированные территории спустя 30 лет. Какова позиция Бангладеш по карабахскому вопросу?

- Бангладеш верит в мирное урегулирование конфликтов. Наша позиция по карабахскому вопросу очень четкая. В ходе 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Мавритании 16-17 марта текущего года, были приняты 5 предложенных Азербайджаном резолюций. В этих резолюциях осуждается агрессия Армении.

- До 2020 года посол Бангладеш в Турции одновременно был аккредитован в Азербайджане. В настоящее время эти полномочия возложены на посольство Бангладеш в Иране. Могут ли эти полномочия вновь быть переданы посольству Бангладеш в Турции?

- Да, до 2020 года посол Бангладеш в Турции одновременно был аккредитован и в Азербайджане. Министерство иностранных дел регулярно пересматривает список аккредитованных стран и соответственно перераспределяет их. Поэтому я не исключаю возможность того, что в будущем аккредитация в Азербайджане вновь перейдет к миссии Бангладеш в Турции.

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Версия на английском языке Ambassador M Amanul Haque: ‘Bangladesh believes in the peaceful resolution of conflicts’ – INTERVIEW 
Версия на азербайджанском языке Səfir Amanul Haq: “Banqladeş İƏT-in digər üzvləri kimi Ermənistanın təcavüzünü pisləyir” - MÜSAHİBƏ

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