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Послы стран ЕС встретились с главой исполнительной власти Лянкярана

Послы стран ЕС встретились с главой исполнительной власти Лянкярана Руководители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран Европейского союза встретились с главой исполнительной власти Лянкярана Талехом Гарашовым.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 11:17
Послы стран ЕС встретились с главой исполнительной власти Лянкярана

Руководители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран Европейского союза встретились с главой исполнительной власти Лянкярана Талехом Гарашовым.

Как передает Report, глава ИВ обсудил с послом ЕС в Азербайджане Петером Михалко и главами дипмиссий Польши, Эстонии, Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Болгарии, Чехии проведение в Лянкяране традиционного фестиваля европейской культуры Eurovillage, который состоится завтра.

Талех Гарашов заявил, что сотрудничество Лянкярани и ЕС продолжается несколько лет: "Мы проводили много разных мероприятий с 2017 года. Например, тогда в мае, в Лянкярани прошел День Европы. Жители города до сих пор с теплотой вспоминают этот праздник".

Глава ИВ отметил, что Лянкяран ценит внимание ЕС и те проекты, которые он здесь проводит.

Была отмечена важность программы "EU4culture", реализация которой внесла свой вклад в культурное и социальное развитие города.

Глава ИВ заявил, что Лянкяран обладает богатой историей и культурой, и напомнил, что город был выбран молодежной столицей Азербайджана на 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAİ ölkələrinin səfirləri Lənkəranın icra başçısı ilə görüşüblər

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