Послы стран ЕС встретились с главой исполнительной власти Лянкярана

Руководители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран Европейского союза встретились с главой исполнительной власти Лянкярана Талехом Гарашовым.

Руководители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий стран Европейского союза встретились с главой исполнительной власти Лянкярана Талехом Гарашовым.

Как передает Report, глава ИВ обсудил с послом ЕС в Азербайджане Петером Михалко и главами дипмиссий Польши, Эстонии, Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Болгарии, Чехии проведение в Лянкяране традиционного фестиваля европейской культуры Eurovillage, который состоится завтра.

Талех Гарашов заявил, что сотрудничество Лянкярани и ЕС продолжается несколько лет: "Мы проводили много разных мероприятий с 2017 года. Например, тогда в мае, в Лянкярани прошел День Европы. Жители города до сих пор с теплотой вспоминают этот праздник".

Глава ИВ отметил, что Лянкяран ценит внимание ЕС и те проекты, которые он здесь проводит.

Была отмечена важность программы "EU4culture", реализация которой внесла свой вклад в культурное и социальное развитие города.

Глава ИВ заявил, что Лянкяран обладает богатой историей и культурой, и напомнил, что город был выбран молодежной столицей Азербайджана на 2024 год.