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Помощник президента встретился с президентом Международной тюркской академии

​Помощник президента встретился с президентом Тюрксой академии

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены проделанная работа и предстоящие планы.

Помощник главы государства высоко оценил деятельность Академии и поприветствовал намерение совместно изучать историю Азербайджана. 

Д.Кыдырали выразил признательность Азербайджану, который первым утвердил документы организации.

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