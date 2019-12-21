Помощник президента встретился с президентом Международной тюркской академии

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.
Как сообщает Report, на встрече были обсуждены проделанная работа и предстоящие планы.
Помощник главы государства высоко оценил деятельность Академии и поприветствовал намерение совместно изучать историю Азербайджана.
Д.Кыдырали выразил признательность Азербайджану, который первым утвердил документы организации.
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