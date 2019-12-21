Помощник президента встретился с президентом Международной тюркской академии

​Помощник президента встретился с президентом Тюрксой академии

21 декабря, 2019 10:39

https://report.az/storage/news/1036c9901333b217470fcb9387936c19/0d044946-2178-4b93-8fbf-0a42dc507ceb_292.jpg Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с президентом Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали. Как сообщает Report, на встрече были обсуждены проделанная работа и предстоящие планы. Помощник главы государства высоко оценил деятельность Академии и поприветствовал намерение совместно изучать историю Азербайджана. Д.Кыдырали выразил признательность Азербайджану, который первым утвердил документы организации.