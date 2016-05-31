Помощник президента: Отношения Азербайджана и США во всех сферах стабильные

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Двусторонние и многосторонние отношения Азербайджана со всеми государствами, в том числе с США и европейскими странами, стабильные, запрограммированные, основываются на взаимных интересах.

Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов.

"Среди этих стран США занимает особое место. Отношения Азербайджана и США во всех сферах стабильные", - подчеркнул А.Гасанов.