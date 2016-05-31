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    Помощник президента: Отношения Азербайджана и США во всех сферах стабильные

    Отношения Азербайджана со всеми государствами стабильные, запрограммированные, основываются на взаимных интересах

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Двусторонние и многосторонние отношения Азербайджана со всеми государствами, в том числе с США и европейскими странами,  стабильные, запрограммированные, основываются на взаимных интересах.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Администрации президента Али Гасанов.

    "Среди этих стран США занимает особое место. Отношения Азербайджана и США во всех сферах стабильные", - подчеркнул А.Гасанов. 

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