Политолог: Турция, Азербайджан и Россия должны согласовывать свою позицию в Совете Европы

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Москва. 31 октября. REPORT.AZ/ "Турция, Азербайджан и Россия должны согласовывать свою позицию в Совете Европы". Об этом российскому бюро Report заявил член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков.

"У нас во многом схожая ситуация, поэтому действовать нужно сообща", - считает эксперт.

По его мнению, Совет Европы является одним из каналов коммуникации, поэтому сотрудничество с ним важно как для России, так и Азербайджана: "Это большая площадка для того, чтобы донести свою правду, свою позицию. Но сейчас нам [России] предлагают в СЕ роль второсортного плана: мы не имеем права голосовать, входить в комиссии, возглавлять их и так далее. Мы с этим согласиться не можем и будем требовать равенства и прав, которые есть у других депутатов. Мы уже прекратили платить значительную часть взносов в СЕ. Тут много нюансов. Например, без нашего участия были избраны европейские судьи, тем самым решения, принятые этими судьями, для нас будут обладать ничтожной силой", - заявил С. Марков.

"Хотя В. Володин [спикер Госдумы России] больше интересуется внутренней политикой, но должность обязывает заниматься и международными делами. В декабре состоится выездное заседание двух комитетов Госдумы в Баку с участием спикеров. Одним из обсуждаемых вопросов станет как раз сближение позиций в рамках СЕ и других международных площадках", - отметил он.