Политолог: Соглашение с Ираном - важный шаг на пути создания альтернативных коммуникаций

Открытие Зангезурского коридора - это принципиальный вопрос для Азербайджана, вопрос, исторической справедливости и геополитической целесообразности в первую очередь.

Открытие Зангезурского коридора - это принципиальный вопрос для Азербайджана, вопрос, исторической справедливости и геополитической целесообразности в первую очередь.

Как передает Report, об этом сказал политолог Ильгар Велизаде, комментируя подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчываном через иранскую территорию.

Он отметил, что подписанные с Ираном соглашения могут рассматриваться в качестве важного шага на пути создания альтернативных коммуникаций, но не альтернативы Зангезурскому коридору: "Зангезурский коридор - это не про транспорт, это про историю. Подписанные с Ираном соглашения это, своего рода условия, позволяющие обходить проблемы чисто технического характера".

"Не торопятся армяне открывать коммуникации со своей стороны - откроем с иранской. Но дороги, проходящие через иранскую территорию и дороги проходящие через населенные пункты, ранее населенные азербайджанским населением и изгнанным оттуда более 30 лет назад это не одно и то же. Армянская сторона, сколько угодно может переносить маршруты, "играться" со схемами и сметами, но это не отвратит ее от неизбежного. Зангезурскому коридору быть и сейчас уже ничто и никто не в силе этому противостоять", - сказал он.