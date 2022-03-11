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Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится

Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится "Из Восточного Зангезура через территорию Ирана в Нахчыван будут проложены две автомобильные дороги, тем самым наш путь в Автономную Республику сократится”.
Инфраструктура
11 марта 2022 г. 20:28
Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится

"Из Восточного Зангезура через территорию Ирана в Нахчыван будут проложены две автомобильные дороги, тем самым наш путь в Автономную Республику сократится”.

Как сообщает Report, об этом на 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах заявил сопредседатель комиссии, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

“Сегодня мы подписали очень важный меморандум о взаимопонимании в транспортном секторе. Речь идет о создании новых коммуникаций”, - отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что в течение трех месяцев будет создана Рабочая группа по строительству новой железнодорожной линии между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Naxçıvana yolumuz qısalacaq”

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