Шахин Мустафаев: Путь в Нахчыван сократится

"Из Восточного Зангезура через территорию Ирана в Нахчыван будут проложены две автомобильные дороги, тем самым наш путь в Автономную Республику сократится”.

"Из Восточного Зангезура через территорию Ирана в Нахчыван будут проложены две автомобильные дороги, тем самым наш путь в Автономную Республику сократится”.

Как сообщает Report, об этом на 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах заявил сопредседатель комиссии, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

“Сегодня мы подписали очень важный меморандум о взаимопонимании в транспортном секторе. Речь идет о создании новых коммуникаций”, - отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что в течение трех месяцев будет создана Рабочая группа по строительству новой железнодорожной линии между двумя странами.