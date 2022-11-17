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Политолог: Законодатели Франции принимали резолюцию, преследуя собственные цели

Политолог: Законодатели Франции принимали резолюцию, преследуя собственные цели Армянское население Франции успешно лоббирует свои интересы на законодательном уровне.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 17:09
Политолог: Законодатели Франции принимали резолюцию, преследуя собственные цели

Голосуя за антиазербайджанскую резолюцию в Сенате Франции законодатели принимали во внимание не объективную истину, а свои собственные интересы, оплачиваемые армянским лобби этой страны.

Об этом Report заявил политолог Ровшан Ибрагимов, комментируя резолюцию Сената Франции против Азербайджана.

Армянское население Франции успешно лоббирует свои интересы на законодательном уровне, считает он. "Сенат Франции, принимая данную резолюцию, преследовал интересы армянского лобби, которое оплачивает их существование", - заявил Р. Ибрагимов.

Политолог отметил, что правда в данном случае неважна, важно то, на что и на кого ты работаешь.

"Также эта резолюция была месседжем Азербайджану: если что, мы можем использовать разные инструменты ", - добавил он.

Р. Ибрагимов подчеркнул, что принятие такого антиазербайджанского решения сводит на нет возможности Франции выступать в качестве посредника в отношениях между Азербайджаном и Арменией, к которой она стремится.

Ведь, как убежден политолог, в ближайшее время Макрон вновь будет искать пути для смягчения ситуации, чтобы вернуть себе эту роль.

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