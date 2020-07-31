Полиция Лос-Анджелеса разоблачила ложь армянского лобби

Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) в настоящее время расследует совершенное против азербайджанцев преступление по уголовной статье - совершение насилия на почве ненависти

21 июля сотни радикальных армянских дашнаков совершили зверское нападение на уступающих им значительно по численности американских азербайджанцев,собравшихся перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, и нанесли им травмы. Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) в настоящее время расследует совершенное в отношении азербайджанцев преступление по уголовной статье - совершение насилия на почве ненависти.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, для того, чтобы отвлечь внимание от этого преступления, организаторы акции - Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и Армянская молодежная Федерация (AYF) со вчерашнего дня начали утверждать в социальных сетях, что будто азербайджанцы явились на акцию, вооружившись различным оружием.

Организаторы нападения утверждают, что будто направлявшиеся на акцию азербайджанцы заранее вооружились, о чем было сообщено в полицию, полиция конфисковала их оружие, однако по ходу акции оружие было им возвращено.

Сразу после этих лживых утверждений Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе и местная азербайджанская община провели тщательное и детальное разбирательство, по итогам которого стало стало известно, что указываемое оружие (пила, молоток и другие инструменты) были привезены на место акции одним из армянских дашнаков. Выяснилось, что этот армянин проезжал на своей машине рядом с местами, где находились участники акции и с целью провокации бросался в них этими инструментами. Генконсульство незамедлительно подготовило видеоролик с изображением этого человека, его действий и автомобиля и разместило в соцсетях: https://youtu.be/Exb2FdgKTwU

Генконсульство также предоставило эту информацию и номер автомобиля Департаменту полиции Лос-Анджелеса.

Кроме того генконсул Насими Агаев обратился в Департамент полиции Лос-Анджелеса дать разъяснение в связи с ложными утверждениями армянского лобби в адрес членов азербайджанской общины.

В ответ на это руководящий силами полиции 21 июля начальник отдела полиции Западного Лос-Анджелеса Ренди Годард написал на своей странице в Twitter, что рассмотрел утверждения о наличии у азербайджанской общины оружия и подчеркнул, что это абсолютно не соответствует действительности. Он сообщил, что сотрудники полиции не заметили у членов азербайджанской общины никакого оружия и ничего не конфисковывали. Он также выразил сожаление такими утверждениями, наносящими вред имиджу полиции.

Таким образом, вскрылась еще одна ложь радикального армянского лобби.