Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан будет рассмотрен на заседании Комитета по преодолению расовой дискриминации (КПРД).

Как сообщили Report в офисе ООН в Азербайджане, заседание состоится 3-4 мая в Женеве.

Азербайджан является одной из 177 стран, ратифицировавших Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в связи с чем КПДР, состоящий из 18 международных экспертов, периодически проводит обзор этих стран.

В ходе обзора будут обсуждены вопросы сотрудничества с азербайджанским правительством касательно легальных рамок по предотвращению расовой дискриминации; обеспечения экономических, социальных и культурных прав различных этнических групп, перемещенных лиц и беженцев; диалога с национальными меньшинствами и т.д.



