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    Азербайджан будет рассмотрен на заседании Комитета по преодолению расовой дискриминации

    Заседание состоится 3 -4 мая в Женеве

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан будет рассмотрен на заседании Комитета по преодолению расовой дискриминации (КПРД).

    Как сообщили Report в офисе ООН в Азербайджане, заседание состоится 3-4 мая в Женеве.

    Азербайджан является одной из 177 стран, ратифицировавших Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в связи с чем КПДР, состоящий из 18 международных экспертов, периодически проводит обзор этих стран.

    В ходе обзора будут обсуждены вопросы сотрудничества с азербайджанским правительством касательно легальных рамок по предотвращению расовой дискриминации; обеспечения экономических, социальных и культурных прав различных этнических групп, перемещенных лиц и беженцев; диалога с национальными меньшинствами и т.д.


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