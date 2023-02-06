О нас

Азербайджанская поисково-спасательная группа направилась из Аданы в Кахраманмараш

Азербайджанская поисково-спасательная группа направилась из Аданы в Кахраманмараш Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленная в братскую страну в связи с землетрясением в Турции, вылетела из Аданы в город Кахраманмараш.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 18:51
Азербайджанская поисково-спасательная группа направилась из Аданы в Кахраманмараш

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленная в братскую страну в связи с землетрясением в Турции, вылетела из Аданы в город Кахраманмараш.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, азербайджанские спасатели уже выехали из аэропорта Аданы в Кахраманмараш для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Ожидается, что следующая группа МЧС Азербайджана прибудет в Адану через несколько часов.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani search & rescue group leaves Adana for Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın axtarış-xilasetmə qrupu Adanadan Kahramanmaraşa yollanıb

Самое важное

По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi