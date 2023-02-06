Азербайджанская поисково-спасательная группа направилась из Аданы в Кахраманмараш

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленная в братскую страну в связи с землетрясением в Турции, вылетела из Аданы в город Кахраманмараш.

Группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленная в братскую страну в связи с землетрясением в Турции, вылетела из Аданы в город Кахраманмараш.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, азербайджанские спасатели уже выехали из аэропорта Аданы в Кахраманмараш для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Ожидается, что следующая группа МЧС Азербайджана прибудет в Адану через несколько часов.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения в Турции и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.