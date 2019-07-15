Пограничная полиция Грузии внесла ясность в инцидент на границе с Азербайджаном

Замглавы пограничной полиции Грузии Теймураз Купатадзе внес ясность в инцидент в комплексе "Кешикчидаг".

Как сообщает грузинское бюро Report, он назвал журналистам причину, по которой азербайджанские пограничники взяли из комплекса иконы.

Официальный представитель Грузии заявил, что азербайджанская сторона взяла иконы, чтобы избежать их повреждения: "После встречи между грузинской и азербайджанской сторонами выяснилось, что азербайджанские пограничники сняли иконы со стен, чтобы уберечь их. Они заявили, что из-за ухудшения погодных условий, ветра и дождя, иконы могли бы пострадать. По этой причине азербайджанские пограничники взяли иконы и передали их грузинским коллегам".

Т.Купатадзе также внес ясность в сообщения о том, что якобы азербайджанские пограничники пользовались комплексом как туалетом: "Паломники и туристы загрязняют комплекс. Азербайджанская сторона расчистила территорию комплекса".