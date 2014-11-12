Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября по окончании встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Виктора Орбана в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали «Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Венгрией».

Посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и государственный секретарь Венгрии по экономическому регулированию Бела Глатфельдер подписали «Соглашение между Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики и Министерством национальной экономики Венгрии о сотрудничестве в области туризма».

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов и мэр города Будапешт Иштван Тарлош подписали «Протокол о дружбе и сотрудничестве между Исполнительной властью города Баку (Азербайджанская Республика) и Будапештской городской мэрией (Венгрия)».

Министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев и государственный министр Венгрии по контролю за продуктами питания Роберт Шиго подписали «Меморандум взаимопонимания между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии о сотрудничестве в области здоровья животных».

Министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев и министр национального развития Венгрии Миклош Шестак подписали «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Венгрии о воздушном сообщении».

Министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов и министр национального развития Венгрии Миклош Шестак подписали «Соглашение между Министерством связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Министерством национального развития Венгрии о создании Регионального информационного центра в Азербайджанской Республике и сотрудничестве в области применения инновативных технологий».

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто подписали «Соглашение между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в сферах спорта и молодежи».

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто подписали «Рабочую программу между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2015-2017 годы».