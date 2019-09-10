Посол: Планируем запустить торговый дом Украина в Азербайджане до конца года

Торговый дом Украины в Азербайджане планируется официально открыть до конца года.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции.

"До конца этого года осталось немного, мы хотим реализовать ряд амбициозных проектов. Хотим запустить торговый дом Украина, он в тестовом формате работает уже месяц. Это хорошая интегральная площадка не только расширения торговых связей, но и консалтинговая площадка, налаживания связей между бизнесменами".