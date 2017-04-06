Порошенко: Вопрос защиты территориальной целостности еще теснее сплачивает Украину и Азербайджан

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петро Порошенко направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Украины и лично от себя сердечно поздравляю Вас с этой знаменательной датой – 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджанской Республикой.

Наши отношения, продолжающиеся со времен Украинской Народной Республики и Азербайджанской Демократической Республики, ознаменованы успешным сотрудничеством на основе прочной дружбы и взаимоуважения между нашими историческими государствами.

С удовлетворением отмечаю, что в течение 25-летнего современного этапа наших двусторонних связей сотрудничество между Украиной и Азербайджанской Республикой достигло уровня стратегического партнерства. Наши государства демонстрируют стремление к высокой динамике политического диалога, углублению двустороннего сотрудничества, приданию прагматического содержания связям во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Современные вызовы еще теснее сплачивают нас в вопросе защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности двух государств. В Украине ощущается и высоко ценится соответствующая позиция Азербайджана. В свою очередь и мы всегда поддерживаем и будем и дальше поддерживать азербайджанский народ. В частности, мы готовы наращивать взаимную поддержку путем активизации совместных усилий на международной арене.

Уверен, что Ваш визит в Украину станет важным этапом в отношениях между нашими государствами, а украинско-азербайджанское сотрудничество и в дальнейшем будет укрепляться на основе взаимного доверия, уважения и искренности на благо народов двух стран.

Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и новых достижений в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, согласия и благополучия".