Петро Порошенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петро Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

Ваше высокопревосходительство.

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Высоко ценю доверие и взаимопонимание, которые сложились между нами. Уверен, что активный межгосударственный диалог и наши совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики.

Твердо убежден, что азербайджано-украинские отношения стратегического партнерства, которые имеют глубокие исторические корни, и в дальнейшем будут активно развиваться как в двустороннем измерении, так и в рамках международных структур.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, жизненной энергии и новых свершений в деятельности на посту главы государства на благо дружественного азербайджанского народа.