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    Петро Порошенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Твердо убежден, что азербайджано-украинские отношения стратегического партнерства будут активно развиваться

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петро Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Ваше высокопревосходительство.

    Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

    Высоко ценю доверие и взаимопонимание, которые сложились между нами. Уверен, что активный межгосударственный диалог и наши совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики.

    Твердо убежден, что азербайджано-украинские отношения стратегического партнерства, которые имеют глубокие исторические корни, и в дальнейшем будут активно развиваться как в двустороннем измерении, так и в рамках международных структур.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, жизненной энергии и новых свершений в деятельности на посту главы государства на благо дружественного азербайджанского народа.

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