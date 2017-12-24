Петро Порошенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петро Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Как передает Report, в поздравительном письме говорится:
Ваше высокопревосходительство.
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Высоко ценю доверие и взаимопонимание, которые сложились между нами. Уверен, что активный межгосударственный диалог и наши совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики.
Твердо убежден, что азербайджано-украинские отношения стратегического партнерства, которые имеют глубокие исторические корни, и в дальнейшем будут активно развиваться как в двустороннем измерении, так и в рамках международных структур.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, жизненной энергии и новых свершений в деятельности на посту главы государства на благо дружественного азербайджанского народа.
News DepartmentАвтор новости
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