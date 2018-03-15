Первый вице-президент Азербайджана встретилась с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

15 марта, 2018 15:47

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.