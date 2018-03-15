Первый вице-президент Азербайджана встретилась с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.
Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ 15 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом.
Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
News DepartmentАвтор новости
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