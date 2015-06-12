Первой леди Мехрибан Алиевой вручен Сретенский орден Сербии - ФОТО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Сербия Томиславом Николичем, прибывшим в нашу страну с визитом для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Report сообщает, что перед встречей с участием Президента Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой, Президента Сербии Томислава Николича, его супруги Драгицы Николич первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой была вручена высокая государственная награда Республики Сербия – Сретенский орден.

Был зачитан Указ Президента Республики Сербия о награждении первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Сретенским орденом.

Президент Сербии Томислав Николич вручил Мехрибан Алиевой Сретенский орден.

Первая леди Мехрибан АЛИЕВА сказала: Большое спасибо, господин Президент. Это – большая честь для меня. Хочу выразить Вам глубокую признательность за эту награду.

Президент Томислав НИКОЛИЧ сказал: Знаете, в Сербии говорят: Семью не выбирают, а вот друзей выбирают. Большое спасибо Вам за то, что выбрали нас.

Мехрибан АЛИЕВА: Благодарю, я считаю эту награду не только оценкой наших усилий, но и символом взаимной дружбы и уважением между Сербией и Азербайджаном. Большое спасибо, Фонд продолжит свою деятельность в Вашей замечательной стране.

Томислав НИКОЛИЧ: Благодарю.

Мехрибан АЛИЕВА: Желаю Вашей команде успехов на Европейских играх.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Я тоже поздравляю вас с присуждением самой высокой награды дружественной страны.

Мехрибан АЛИЕВА: Благодарю, это - большая честь для меня.

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На встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сербии Томиславом Николичем было выражено удовлетворение успешным развитием связей между нашими странами в различных отраслях, в том числе в области политики, экономики, энергетики и других сферах. Было подчеркнуто значение первых Европейских игр, высоко оценены условия, созданные для их проведения. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем расширении связей между Азербайджаном и Сербией. Президент Сербии Томислав Николич пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить его страну с визитом.