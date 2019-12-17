Первый вице-президент Азербайджана встретилась с первой леди Украины

Первый вице-президент Азербайджана встретилась с первой леди Украины

17 декабря, 2019 16:16

https://report.az/storage/news/4c891a6407185f70deaafb594dfecdf7/e316c541-b2a6-4cfd-8d6e-3689d96b855e_292.jpg 17 декабря первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с визитом в нашей стране первой леди Украины Еленой Зеленской. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.

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