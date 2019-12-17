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Первый вице-президент Азербайджана встретилась с первой леди Украины

Первый вице-президент Азербайджана встретилась с первой леди Украины

17 декабря первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с визитом в нашей стране первой леди Украины Еленой Зеленской.

Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ. 

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