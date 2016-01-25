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    Педро Аграмунт: Проблема неразрешенных конфликтов все еще существует в Европе

    Эти вопросы будут занимать основное место в повестке ПАСЕ на ближайшее время

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Проблема неразрешенных конфликтов все еще существует в Европе".

    Как сообщает Report, об этом в своем выступлении в рамках сессии Ассамблеи заявил новоизбранный президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт.

    Обозначив неразрешенные конфликты как один из вызовов для ПАСЕ, П.Аграмунт отметил, что такие конфликты как нагорно-карабахский, приднестровский, конфликт на востоке Украины и в Грузии до сих пор не урегулированы.

    По его словам, этот вопрос, а также проблема обеспечения безопасности и миграционный кризис будут занимать основное место в повестке ПАСЕ на ближайшее время.

    Говоря о проблеме терроризма, П.Аграмунт отметил, что мусульманские сообщества нужно принимать как союзников в борьбе с террором. Он также подчеркнул неприемлемость дискриминации мусульман и важность борьбы с радикализацией.

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