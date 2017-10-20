Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил президента Азербайджана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил президенту Азербайджанской Республики поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдарович!
Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Азербайджанской Республики с Днем независимости.
За годы, прошедшие с момента обретения суверенитета, в Азербайджане произошли значительные социально-экономические изменения. Очевидно, что многие достижения страны связаны с Вашим именем и являются результатом профессионального, взвешенного подхода к решению ряда насущных вопросов. С радостью хотел бы отметить консолидирующую роль традиционных религиозных объединений Азербайджана в деле гармонизации общественной жизни.
Выражаю надежду на дальнейшее развитие добрых взаимоотношений органов государственной власти Азербайджанской Республики и Бакинской епархии Православной Церкви. Убежден, что и впредь это соработничество будет способствовать утверждению в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей и патриотическому воспитанию людей, созиданию мира и гражданского согласия.
В этот праздничный день желаю Вам и всему народу Азербайджана благополучия и успехов в дальнейших трудах на пользу страны".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook